Corriere Fiorentino: “Il Nizza piomba su Richardson, l’aveva già seguito la scorsa estate”

Un mercato impegnativo quello che dovrà gestire Paratici

Sarà un mercato impegnativo quello che dovrà gestire Paratici, anche solo sotto il profilo numerico visto che molti dei calciatori ancora sotto contratto non faranno parte del progetto tecnico del prossimo anno. Sul fronte delle potenziali uscite non mancano però i primi interessamenti: è il caso di Richardson che dopo aver giocato poco di più di 200 minuti a Copenhagen è tornato nel mirino del Nizza che già l’aveva seguito l’estate scorsa. Lo riporta il Corriere Fiorentino.