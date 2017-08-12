Ecco Valentin Eysseric, l'ultimo numero dieci della Fiorentina. Personalità, piedi buoni ed eleganza

Un colpo low cost per Corvino. Il talento del calcio francese è già in forma per la prima di campionato contro L'Inter

Valentin Eysseric, prossimo numero 10 viola. Il trequartista francese è un leader carismatico, capace di prendere il pallone e metterlo sul dischetto dopo nemmeno mezz’ora di gioco con la nuova maglia, quella viola. Destro di piede, ha fatto vedere fin da subito la potenza del tiro e la capacità dai calci piazzati, spezzando la maledizione dei rigori che pure la scorsa stagione aveva quasi perseguitato la squadra viola. Vista la condizione fisica, è pronto anche per l’esordio in campionato contro l’Inter.

Elegante palla al piede e con una visione di gioco niente male, specie se rapportato all’investimento fatto dalla Fiorentina – 4 milioni bonus inclusi – Eysseric, alla prima esperienza fuori dalla Francia, punta a fare il salto di qualità definitivo. La sua missione è doppia: dopo aver riportato il Nizza in Europa ci vuole riprovare a Firenze, e poi vuol cancellare definitivamente la fama di bad boy, nata soprattutto dopo le 11 giornate di squalifica per l’entrata killer su Jeremy Clement.

Corriere dello Sport