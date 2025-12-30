30 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:40

Nazione: “Richardson sicuramente lascerà la Fiorentina. Oscilla tra Nizza e Besiktas”

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.03.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

30 Dicembre · 09:16

besiktas Fiorentina Nizza Richardson

di

I movimenti in uscita non mancheranno

Molto si muoverà anche in uscita dalla squadra viola, i movimenti di certo non mancheranno in questa sessione di mercato invernale. Richardson oscilla tra Nizza e Besiktas ma sicuramente lascerà la Fiorentina. Lo scrive La Nazione.

