Nazione: “Richardson sicuramente lascerà la Fiorentina. Oscilla tra Nizza e Besiktas”

Molto si muoverà anche in uscita dalla squadra viola, i movimenti di certo non mancheranno in questa sessione di mercato invernale. Richardson oscilla tra Nizza e Besiktas ma sicuramente lascerà la Fiorentina. Lo scrive La Nazione.
30 Dicembre · 09:16
