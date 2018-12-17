Repubblica, la Fiorentina sta studiando il colpo Balotelli per gennaio. La società viola...

Secondo quanto riporta La Repubblica questa mattina nelle ultime ore è tornata di moda una suggestione, quella che porta a Mario Balotelli. L’attaccante del Nizza, che in questa stagione non è ancora...

Secondo quanto riporta La Repubblica questa mattina nelle ultime ore è tornata di moda una suggestione, quella che porta a Mario Balotelli. L’attaccante del Nizza, che in questa stagione non è ancora andato a segno, ha il contratto in scadenza a giugno 2019 e la trattativa appare complicata. Ma la Fiorentina sta comunque sondando il terreno per capire se ci siano margini di manovra sulla punta classe ’90.