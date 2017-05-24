E se la Fiorentina sostituisse Kalinic con Balotelli a parametro zero? Una grande occasione di mercato...

Non è un rumors nè un retroscena. Una provocazione che fa riflettere. E l'attacco Balotelli - Bernardeschi non sarebbe mica male..

Non è una notizia di mercato, nè un rumors o un retroscena. Una semplice e sana provocazione. Mario Balotelli fra meno di un mese sarà un giocatore libero da ogni contratto. Il suo contratto con i francesi del Nizza scadrà a giugno e supermario ha già fatto sapere di non voler proseguire la sua avventura in Ligue 1. Quest'anno il centravanti italiano è stato protagonista con il Nizza segnando 15 gol in soli 23 presenze, un'ottima media.

La Fiorentina molto probabilmente perderà Kalinic nel prossimo mercato estivo, con i soldi della sua cessione che andranno a finanziare tutte le entrate del mercato viola. L'idea di Balotelli sarebbe un colpo intelligente in questo senso dato che si tratterebbe di un colpo a parametro zero.

Balotelli ha già fatto sapere che sarebbe disposto a tutto pur di ritornare a giocare in Italia nell'anno che ci porterà al mondiale. Quindi il discorso ingaggio non sarà un problema (oggi guadagna 3,5 milioni). Il numero 45 sarebbe una sfida affascinante per Firenze e per la Fiorentina, dato che porterebbe in riva all'Arno qualità che mancano nell'ambiente viola. E un attacco Bernardeschi-Balotelli che sarebbe un trionfo di tecnica e di classe...

Flavio Ognissanti