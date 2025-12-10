TMW: “Boga lascerà il Nizza ed è stato proposto alla Fiorentina, per adesso risposte interlocutorie”

Jeremie Boga va verso l’addio al Nizza. Perché l’esterno offensivo, ex Sassuolo e Atalanta, dopo l’agguato subito da parte dei propri tifosi non ha più intenzione di rimanere in Provenza. Nelle scorse ore l’intermediario l’ha proposto a Roma, Napoli e Fiorentina, ricevendo – almeno per ora – risposte interlocutorie. Il suo profilo però è interessante e non è detto che nei prossimi giorni la pista non si possa infiammare, soprattutto considerando che sarebbe disponibile a zero, oppure in prestito.

Questa la nota del club apparsa sul proprio sito ufficiale nei giorni scorsi. “Domenica, al loro ritorno da Lorient, gli Aiglos sono stati accolti davanti al Centro di allenamento e formazione da un importante gruppo di persone. Il club comprende la frustrazione generata dalla successione di prestazioni deludenti e lontane dai suoi valori. Tuttavia, gli eccessi registrati durante questo raduno sono inaccettabili. Diversi membri del club sono stati presi di mira. L’OGC Nizza’ esprime loro tutto il suo sostegno e condanna questi atti con la massima. fermezza”.

Non solo Jeremie Boga nel mirino, perché diversi calciatori sono stati presi di mira, come scritto in una nota dello spogliatoio. “Contrariamente a quanto è stato affermato, diversi nostri giocatori e dirigenti sono stati direttamente vittime di aggressioni fisiche (molteplici sputi e colpi) e verbali. Florian Maurice, Terem Moffi, Jeremie Boga e Jonathan Clauss sono stati in particolare presi di mira in condizioni inaccettabili. Due di loro soffrono ancora oggi di conseguenze fisiche e psicologiche che impediscono loro di riprendere serenamente la competizione”. Lo scrive Tuttomercatoweb