Il Resto del Carlino titola: “Il Bologna sfida la Fiorentina per assicurarsi l’ex Sassuolo Boga”

Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, il Bologna starebbe valutando un profilo per rafforzare le corsie esterne e gli occhi degli emiliani sarebbero caduti su Jeremie Boga, ala ivoriana con cittadinanza francese in forza al Nizza e con un passato italiano tra Sassuolo ed Atalanta. Boga piace anche ai viola che cercano un giocatore eclettico in grado di creare superiorità numerica sulle fasce dopo essere stati per tanto tempo senza esterni.

Boga è un nome caldo per la Fiorentina per dare più qualità alla squadra di Vanoli, ma i felsinei starebbero già contattando l’agente del giocatore che ha sentito ultimamente anche dei club turchi.