Gazzetta dello Sport, la nuova Fiorentina parla francese: Eysseric vicino, non si mollano Diallo e Karamoh...
Negli ultimi giorni la Fiorentina ha dato un'accelerata decisiva alla trattativa che potrebbe portare Valentin Eysseric in riva all'Arno. La volontà del ragazzo di vestire la maglia Viola dovrebbe fac...
A cura di Redazione Labaroviola
30 giugno 2017 11:56
Negli ultimi giorni la Fiorentina ha dato un'accelerata decisiva alla trattativa che potrebbe portare Valentin Eysseric in riva all'Arno. La volontà del ragazzo di vestire la maglia Viola dovrebbe facilitare il tutto, con il Nizza che sembra disposto ad accettare un'offerta attorno ai 5 milioni di euro, vista la scadenza di contratto nel 2018. Il Tour de France di Pantaleo Corvino però non si ferma qua: la Fiorentina continua il pressing per Diallo del Monaco e Karamoh del Caen. Lo riporta La Gazzetta dello Sport...