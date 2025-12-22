22 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 23:57

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Fabrizio Romano in anteprima: “Richardson può tornare al Nizza, avviati i contatti con la Fiorentina”

News

Fabrizio Romano in anteprima: “Richardson può tornare al Nizza, avviati i contatti con la Fiorentina”

Redazione

22 Dicembre · 22:33

Aggiornamento: 22 Dicembre 2025 · 22:33

TAG:

Fabrizio RomanoFiorentinaNizzaRichardson

Condividi:

di

Il club francese ha avviato i primi contatti con la Fiorentina per il centrocampista marocchino, in vista del mercato di gennaio

L’OGC Nice entra in scena per Amir Richardson. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano, il club francese ha effettuato un primo approccio per il centrocampista marocchino della Fiorentina, profilo inserito nella shortlist di diversi club in vista della finestra di mercato invernale.

«OGC Nice make approach for Moroccan midfielder Amir Richardson from Fiorentina. Richardson, on the shortlist of several clubs for January and OGC Nice have shown interest. Amir, born in Nice and former Nice player who could make his comeback», ha scritto Romano sui social.

Per Richardson si tratterebbe di un ritorno speciale: il centrocampista è infatti nato a Nizza ed è cresciuto calcisticamente nel club francese, prima di proseguire il suo percorso che lo ha portato fino alla Serie A con la maglia viola.

 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio