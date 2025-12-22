Fabrizio Romano in anteprima: “Richardson può tornare al Nizza, avviati i contatti con la Fiorentina”

L’OGC Nice entra in scena per Amir Richardson. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano, il club francese ha effettuato un primo approccio per il centrocampista marocchino della Fiorentina, profilo inserito nella shortlist di diversi club in vista della finestra di mercato invernale.

«OGC Nice make approach for Moroccan midfielder Amir Richardson from Fiorentina. Richardson, on the shortlist of several clubs for January and OGC Nice have shown interest. Amir, born in Nice and former Nice player who could make his comeback», ha scritto Romano sui social.

Per Richardson si tratterebbe di un ritorno speciale: il centrocampista è infatti nato a Nizza ed è cresciuto calcisticamente nel club francese, prima di proseguire il suo percorso che lo ha portato fino alla Serie A con la maglia viola.