Il Sassuolo è vicino a Mattia Viti, difensore passato al Nizza la scorsa estate. Il terzino non ha trovato molto spazio in Ligue 1 e e ritroverebbe Dionisi lo lanciò ad Empoli. Le parti sono molto vicini all’accordo, con la trattattiva quasi in dirittura d’arrivo. Lo riporta Gianluca Di Marzio

LE PAROLE DI JOE BARONE