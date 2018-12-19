Corriere fiorentino, contatti tra la società viola e Balotelli. Ma la Fiorentina fa sapere...
Secondo quanto riporta questa mattina il Corriere fiorentino in casa viola resta l'idea Balotelli. Dalla Fiorentina piovono secche smentite eppure, qualche di scorso, c’è stato. Una (pazza) idea, fors...
A cura di Redazione Labaroviola
19 dicembre 2018 11:31
Secondo quanto riporta questa mattina il Corriere fiorentino in casa viola resta l'idea Balotelli. Dalla Fiorentina piovono secche smentite eppure, qualche di scorso, c’è stato. Una (pazza) idea, forse irrealizzabile, ma qualche pensiero c’è stato.