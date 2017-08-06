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Il Nizza ufficializza Sneijder dopo le visite mediche: via libera per Eysseric in viola?

Il Nizza ha comunicato ufficialmente che tessererà il fantasista ex Inter Wesley Sneijder, non appena avrà passato le visite mediche. Un'operazione che dovrebbe imprimere una decisa accelerata, di con...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 agosto 2017 23:24
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Il Nizza ha comunicato ufficialmente che tessererà il fantasista ex Inter Wesley Sneijder, non appena avrà passato le visite mediche. Un'operazione che dovrebbe imprimere una decisa accelerata, di conseguenza, all'affare Eysseric-Fiorentina. Adesso si può davvero chiudere.

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