Tuttosport, Eysseric a Nizza fino al preliminare di Champions, slitta ancora l'ufficialità...
Stando a quanto rivela l'edizione odierna di Tuttosport, il matrimonio fra Valentin Eysseric e la Fiorentina non sarebbe ancora pronto a sbocciare. Ad impedirlo sono i preliminari di Champions League...
Stando a quanto rivela l'edizione odierna di Tuttosport, il matrimonio fra Valentin Eysseric e la Fiorentina non sarebbe ancora pronto a sbocciare. Ad impedirlo sono i preliminari di Champions League del Nizza, nei quali il fantasista è stato sempre chiamato in causa. Il tecnico Lucien Favre vorrebbe tenerlo almeno fino a conclusione del prossimo turno preliminare, quando i rossoneri di Francia si troveranno di fronte il Napoli. Eysseric dunque, potrebbe arrivare a Firenze addirittura nell'ultima settimana di mercato, nonostante la lunghissima trattativa...