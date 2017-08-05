Tuttosport, Eysseric a Nizza fino al preliminare di Champions, slitta ancora l'ufficialità...

Stando a quanto rivela l'edizione odierna di Tuttosport, il matrimonio fra Valentin Eysseric e la Fiorentina non sarebbe ancora pronto a sbocciare. Ad impedirlo sono i preliminari di Champions League...

A cura di Redazione Labaroviola 05 agosto 2017 11:08

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