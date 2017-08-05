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Tuttosport, Eysseric a Nizza fino al preliminare di Champions, slitta ancora l'ufficialità...

Stando a quanto rivela l'edizione odierna di Tuttosport, il matrimonio fra Valentin Eysseric e la Fiorentina non sarebbe ancora pronto a sbocciare. Ad impedirlo sono i preliminari di Champions League...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 agosto 2017 11:08
Tuttosport, Eysseric a Nizza fino al preliminare di Champions, slitta ancora l'ufficialità... -
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Stando a quanto rivela l'edizione odierna di Tuttosport, il matrimonio fra Valentin Eysseric e la Fiorentina non sarebbe ancora pronto a sbocciare. Ad impedirlo sono i preliminari di Champions League del Nizza, nei quali il fantasista è stato sempre chiamato in causa. Il tecnico Lucien Favre vorrebbe tenerlo almeno fino a conclusione del prossimo turno preliminare, quando i rossoneri di Francia si troveranno di fronte il Napoli. Eysseric dunque, potrebbe arrivare a Firenze addirittura nell'ultima settimana di mercato, nonostante la lunghissima trattativa...

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