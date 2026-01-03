Richardson fuori rosa, lascerà la Fiorentina. Lo vuole il club arabo del NEOM ma in pole resta il Nizza

La Fiorentina si prepara ad affrontare il calciomercato invernale attuando una mini rivoluzione che possa permetterle di risalire la classifica e raggiungere la salvezza. Dopo l’ufficialità di Manor Solomon, il club viola sta lavorando anche sul fronte delle uscite e si prepara a salutare quello che dovrebbe essere uno dei primi partenti: Amir Richardson. Nelle scorse settimane il centrocampista marocchino si era lamentato del proprio scarsissimo impiego ai microfoni de L’Equipe e per questo Paolo Vanoli lo ha tenuto fuori dai convocati nell’ultima trasferta a Parma.

Nell’intervista Richardson aveva anche espresso il proprio desiderio di tornare in Francia, al Nizza, squadra in pole position per acquistarlo. Ma non l’unica. Come infatti raccontato dall’esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano, sulle tracce di Richardson ci sarebbe anche il NEOM SC, club della Saudi Lig allenato dall’ex PSG Christophe Galtier. Gli arabi starebbero spingendo per accaparrarsi il giocatore, la cui prima scelta – precisa Romano – resta comunque il Nizza, città in cui è nato e dove vi ha militato nel settore giovanile fino al 2019. Lo riporta TMW