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Gazzetta: Tatarusanu sempre più vicino al Nizza, lunedì la decisione definitiva

Il portiere è atteso lunedì a Firenze per le visite mediche, sarà l'occasione anche per fare chiarezza sul suo immediato futuro

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 luglio 2017 11:18
Gazzetta: Tatarusanu sempre più vicino al Nizza, lunedì la decisione definitiva - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Ciprian Tatarusanu, ormai chiuso da Sportiello nelle gerarchie di Stefano Pioli, potrebbe lasciare la Fiorentina già nel corso di questa sessione di mercato. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport pare infatti che il portiere romeno sia finito nel mirino del Nizza. La decisione definitiva, tuttavia, potrebbe essere presa nella giornata di lunedì, quando il portiere è atteso a Firenze per sostenere le visite mediche.

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