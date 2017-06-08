La Fiorentina vuole Eysseric, ma il Nizza rifiuta l'offerta di 1,5 milioni

Il contratto del centrocampista con i francesi scadrà nel 2018 ma la Fiorentina vorrebbe acquistarlo già in questa sessione di mercato

Secondo 10 Sport, la Fiorentina sarebbe fortemente interessata all'esterno del Nizza Valentin Eysseric. Per il 25enne, in scadenza di contratto nel giugno 2018, la società viola avrebbe offerto 1,5 milioni di euro. La proposta è stata respinta dal club francese, che vorrebbe trarre maggior profitto dalla cessione del giocatore.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com