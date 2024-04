Milan, idea Farioli per il dopo Pioli: il tecnico del Nizza era stato accostato anche alla Fiorentina

Il ciclo di Pioli al Milan è agli sgoccioli, si pensa già al profilo che andrà a sostituirlo per la prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, in queste ore sarebbe spuntato anche il nome di Francesco Farioli, il tecnico del Nizza, in queste settimane accostato anche alla panchina della Fiorentina per il post Italiano: “L’identikit richiesto è già stato tratteggiato con precisione: giovane, dal profilo internazionale, con una proposta di gioco moderna, compatibile con il progetto aziendale. Un nome che nelle ultime ore ha preso quota è quello di Francesco Farioli, 35 anni, italiano, ex collaboratore di Roberto De Zerbi, ora al Nizza. Laureato in filosofia, considerato un bambino prodigio della panchina, è uno dei talenti emergenti del panorama europeo. Il bouquet dei candidati è ancora folto, ci sono anche lo stesso De Zerbi, Fonseca e Lopetegui. Sono settimane decisive. La decisione sarà collegiale e l’ultima parola spetterà a Cardinale” scrive il quotidiano. Il valzer degli allenatori si aprirà a fine stagione.

