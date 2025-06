Gazzetta conferma: “Viti-Fiorentina trattativa lampo. Arriva in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni”

Mattia Viti, lui che è cresciuto a pochi chilometri dal Franchi tornerà a casa in modo vero e proprio: giocava a Empoli via Nizza, ma è italianissimo e in linea con le idee della proprietà di creare una rosa di ossatura nostrana. Arriva prestito con diritto di riscatto a 5 milioni circa (con eventuale prolungamento 2030), pronto per rispondere agli ordini di Pioli, che ha condiviso subito la scelta. Una storia che avrebbe potuto concretizzarsi già prima, ma che alla fine non si era potuta fare. Trattativa velocissima, con il 10% sulla rivendita per i francesi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.