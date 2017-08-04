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Preliminari Champions: il Napoli pesca il Nizza di Balotelli, tutti gli accoppiamenti...

Il Siviglia sfiderà il Basaksehir mentre il Liverpool se la vedrà con l'Hoffenheim

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 agosto 2017 12:28
Preliminari Champions: il Napoli pesca il Nizza di Balotelli, tutti gli accoppiamenti... -
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Si è da poco concluso il sorteggio del turno preliminare della UEFA Champions League, vero proprio antipasto della massima competizione europea che prenderà il via nel mese di settembre. Di seguito gli accoppiamenti relativi ai Campioni:

Qarabag-Copenaghen, APOEL-Slavia Praga, Olympiacos-Rijeka, Celtic-Astana, Hapoel Beer-Sheva-Maribor.

E quelli delle squadre Piazzate:

Basaksehir-Siviglia, Young Boys-CSKA Mosca, Napoli-Nizza, Hoffenheim-Liverpool, Sporting Lisbona-Steaua Bucarest.

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