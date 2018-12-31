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Nazione: Eysseric al Nizza, Corvino prepara la plusvalenza con il francese

Valentin Eysseric è sempre più vicino al ritorno al Nizza. Come riporta anche La Nazione, il fantasista francese non vede l’ora di tornare ad essere protagonista in patria, dopo un anno e mezzo in chi...

A cura di Paolo Lazzari Paolo Lazzari
31 dicembre 2018 13:16
Nazione: Eysseric al Nizza, Corvino prepara la plusvalenza con il francese - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Eysseric
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Eysseric
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Valentin Eysseric è sempre più vicino al ritorno al Nizza. Come riporta anche La Nazione, il fantasista francese non vede l’ora di tornare ad essere protagonista in patria, dopo un anno e mezzo in chiaroscuro a Firenze. La formula? Un prestito con obbligo di riscatto fissato a 6 milioni: Corvino già pregusta la plusvalenza.

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