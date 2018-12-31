Nazione: Eysseric al Nizza, Corvino prepara la plusvalenza con il francese
Valentin Eysseric è sempre più vicino al ritorno al Nizza. Come riporta anche La Nazione, il fantasista francese non vede l’ora di tornare ad essere protagonista in patria, dopo un anno e mezzo in chi...
A cura di Paolo Lazzari
31 dicembre 2018 13:16
Valentin Eysseric è sempre più vicino al ritorno al Nizza. Come riporta anche La Nazione, il fantasista francese non vede l’ora di tornare ad essere protagonista in patria, dopo un anno e mezzo in chiaroscuro a Firenze. La formula? Un prestito con obbligo di riscatto fissato a 6 milioni: Corvino già pregusta la plusvalenza.