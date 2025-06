Corriere dello Sport: “Viti alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto a 4,5 milioni”

Dopo Fazzini arriva anche Mattia Viti alla Fiorentina. Il centrale difensivo, nato a Borgo San Lorenzo, arriva in viola dal Nizza. La trattativa con i francesi è stata veloce, velocissima, aperta e chiusa ieri con annuncio ufficiale rimandato a oggi per ovvi motivi, ma Viti è come se avesse già la maglia viola. La formula? Prestito con opzione di riscatto fissato a 4,5 milioni. E se la Fiorentina lo riscatterà a giugno 2026, sa che dovrà garantire il 15% al Nizza di quanto ricavato in un’eventuale cessione futura. Lo riporta il Corriere dello Sport.