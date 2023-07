Nazione, Viti-Igor lo scambio con il Nizza è possibile. Resiste la pista Nikolaou sullo sfondo

La rivoluzione difensiva cova sotto la cenere. Un reparto che rischia di subire un profondo cambiamento, rispetto alla stagione scorsa. Igor è pronto a lasciare Firenze e l’ultima destinazione è la Ligue 1, più precisamente Nizza. Ma ancora niente è stato deciso, anche se l’ipotesi di ’scambio’ con Mattia Viti potrebbe essere una chiave da utilizzare per aprire un canale importante. Viti per Italiano sarebbe una soluzione gradita. Come Dimitrios Nikolaou dello Spezia, ma questa è un’altra strada. Andiamo intanto con ordine e torniamo a Igor. Il brasiliano è vincolato alla Fiorentina con un accordo che scade nel giugno del 2024 con una opzione ’automatica’ di allungamento fino al 2025. Quindi i dirigenti viola possono fare il prezzo, avvicinandosi ai 10 milioni che potrebbero comunque ingolosire i francesi. A sua volta il club della Costa Azzurra valuta poco di più il ragazzo di piede mancino (aspetto non trascurabile) di Borgo San Lorenzo. Dunque, operazione che potrebbe chiudersi senza eccessivi scossoni.

Le carte sono sul tavolo.Più coperte quelle per arrivare a Nikolaou (classe ’98). Il centrale mancino non è un nome nuovo per la Fiorentina che lo ha sempre tenuto d’occhio. E l’opzione potrebbe tornare di moda soprattutto se Martinez Quarta dovesse avere richieste che al momento non sono uscite allo scoperto. Ma l’eventuale sostituto sarebbe già stato, appunto, individuato. Il meno in bilico pare invece essere Nikola Milenkovic. Nessuna delle due parti ha intenzione di fare strappi e al momento del rinnovo le posizioni di entrambe erano chiare: solo di fronte a una proposta irrinunciabile da parte di un club di prima fascia la Fiorentina si sarebbe messa al tavolo delle trattative. Restiamo sempre in difesa, ma dalle parti della linea di fondo. La Fiorentina continua a tenere viva la pista che porta a Dominik Livakovic, ma sulla scia del portiere della Croazia, di proprietà della Dinamo Zagabria, ci sarebbero anche Fenerbahce e Villarreal, non necessariamente in quest’ordine. Il club croato ha fiutato l’affare e per privarsi del classe 1995 non è intenzionata ad accettare offerte a singola cifra. Al momento. Ma l’incastro dei portieri, almeno per l’Italia, è tenuto fermo dal futuro di Onana.

Il portiere che pare destinato a lasciare Milano per accettare l’offerta (principesca) del Manchester United. Da lì in poi tutto dovrebbe sbloccarsi, con una definizione più chiara di tutte le destinazioni. E con il nome top-secret pronto a saltare fuori.A proposito di United. Pare che il club inglese, secondo quando riportato dal Tg Rai della Toscana, abbia trovato l’accordo economico con Amrabat. Manca però quello con il club viola che non ha nessuna intenzione di scendere sotto i 30 milioni. Braccio di ferro al momento assolutamente il stand by. Ne riparleremo. Lo scrive La Nazione.

