Notizie Nikolaou Fiorentina

Corriere dello Sport, Senesi, pista complicata con il Bournemouth. Murillo e Nikolaou le alternative
21 agosto 2023 09:20
Corriere dello Sport, Nikolaou-Fiorentina pista calda ma c'è anche un difensore che gioca in Francia
17 agosto 2023 09:18
Gazzetta, non solo Igor via, il futuro di Martinez Quarta è in bilico: in pole c'è Nikolaou
12 luglio 2023 09:16
Corriere dello Sport: "La Fiorentina si tutela con Nikolaou ma occhio alla pista Ampadu"
07 luglio 2023 10:04
Corriere dello Sport: "Igor e Quarta via? Ritorno di fiamma per Nikolaou dello Spezia"
05 luglio 2023 09:49
Nazione, Viti-Igor lo scambio con il Nizza è possibile. Resiste la pista Nikolaou sullo sfondo
02 luglio 2023 08:37
Da Genova: torna di moda il nome di Nikolaou per la difesa della Fiorentina
25 giugno 2023 17:30
Nikolaou: "Alla fine potevamo anche vincere contro la Fiorentina, ci accontentiamo del pareggio"
08 aprile 2023 23:48
Corriere dello Sport, torna di moda Nikolaou per la Fiorentina. Gollini in uscita, idea Cragno
18 novembre 2022 09:55
Il Tirreno demolisce Massa: "Scambia calcio all’inglese per calcio storico, fischia e ammonisce a caso"
31 ottobre 2022 12:24
Da Genova: "Stop allo scambio Nikolaou-Nastasic: conguaglio Fiorentina troppo basso. Il serbo vola in Arabia?"
31 agosto 2022 12:36
Nazione, Nikolaou in stand-by, lo Spezia oltre a Nastasic chiede un conguaglio. Samp alla finestra
30 agosto 2022 09:52
Da Genova sicuri: "Nikolaou alla Fiorentina dopo l'Udinese, firmerà un triennale. Nastasic ha accettato lo Spezia"
29 agosto 2022 17:34
Nikolaou alla Fiorentina? Non c'è trattativa per ora, Ramadani vuole portarlo a Firenze per Nastasic
28 agosto 2022 11:20
Corriere dello Sport, idea scambio Nastasic-Nikolaou: entrambi sono gestiti da Ramadani
28 agosto 2022 09:27
TMW, rallenta lo scambio Nikolaou-Nastasic: distanza sul conguaglio che la Fiorentina deve versare allo Spezia
27 agosto 2022 20:03
Domani incontro tra la società e Ramadani, offrirà alla Fiorentina il difensore dello Spezia Nikolaou
27 agosto 2022 17:45
Di Marzio: "La Fiorentina vicina a Nikolaou dello Spezia in cambio di Nastasic che va in Liguria"
26 agosto 2022 23:27
Nazione, Fiorentina-Spezia, idea scambio Nastasic-Nikolaou, entrambi sono difensori
25 agosto 2022 09:06
Nazione, Fiorentina su Nikolaou per rinforzare la difesa ma lo Spezia chiede circa 8 milioni
23 agosto 2022 08:34
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