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Notizie Nikolaou Fiorentina

Corriere dello Sport, Senesi, pista complicata con il Bournemouth. Murillo e Nikolaou le alternative

21 agosto 2023 09:20

Corriere dello Sport, Nikolaou-Fiorentina pista calda ma c'è anche un difensore che gioca in Francia

17 agosto 2023 09:18

Gazzetta, non solo Igor via, il futuro di Martinez Quarta è in bilico: in pole c'è Nikolaou

12 luglio 2023 09:16

Corriere dello Sport: "La Fiorentina si tutela con Nikolaou ma occhio alla pista Ampadu"

07 luglio 2023 10:04

Corriere dello Sport: "Igor e Quarta via? Ritorno di fiamma per Nikolaou dello Spezia"

05 luglio 2023 09:49

Nazione, Viti-Igor lo scambio con il Nizza è possibile. Resiste la pista Nikolaou sullo sfondo

02 luglio 2023 08:37

Da Genova: torna di moda il nome di Nikolaou per la difesa della Fiorentina

25 giugno 2023 17:30

Nikolaou: "Alla fine potevamo anche vincere contro la Fiorentina, ci accontentiamo del pareggio"

08 aprile 2023 23:48

Corriere dello Sport, torna di moda Nikolaou per la Fiorentina. Gollini in uscita, idea Cragno

18 novembre 2022 09:55

Il Tirreno demolisce Massa: "Scambia calcio all’inglese per calcio storico, fischia e ammonisce a caso"

31 ottobre 2022 12:24

Da Genova: "Stop allo scambio Nikolaou-Nastasic: conguaglio Fiorentina troppo basso. Il serbo vola in Arabia?"

31 agosto 2022 12:36

Nazione, Nikolaou in stand-by, lo Spezia oltre a Nastasic chiede un conguaglio. Samp alla finestra 

30 agosto 2022 09:52

Da Genova sicuri: "Nikolaou alla Fiorentina dopo l'Udinese, firmerà un triennale. Nastasic ha accettato lo Spezia"

29 agosto 2022 17:34

Nikolaou alla Fiorentina? Non c'è trattativa per ora, Ramadani vuole portarlo a Firenze per Nastasic

28 agosto 2022 11:20

Corriere dello Sport, idea scambio Nastasic-Nikolaou: entrambi sono gestiti da Ramadani

28 agosto 2022 09:27

TMW, rallenta lo scambio Nikolaou-Nastasic: distanza sul conguaglio che la Fiorentina deve versare allo Spezia

27 agosto 2022 20:03

Domani incontro tra la società e Ramadani, offrirà alla Fiorentina il difensore dello Spezia Nikolaou

27 agosto 2022 17:45

Di Marzio: "La Fiorentina vicina a Nikolaou dello Spezia in cambio di Nastasic che va in Liguria"

26 agosto 2022 23:27

Nazione, Fiorentina-Spezia, idea scambio Nastasic-Nikolaou, entrambi sono difensori 

25 agosto 2022 09:06

Nazione, Fiorentina su Nikolaou per rinforzare la difesa ma lo Spezia chiede circa 8 milioni 

23 agosto 2022 08:34

Il Tirreno, Fiorentina alla ricerca di un centrale difensivo: Nikolaou, Le Normand e Vasquez i nomi caldi

27 maggio 2022 16:30

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