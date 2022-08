Di Marzio: “La Fiorentina vicina a Nikolaou dello Spezia in cambio di Nastasic che va in Liguria”

La Fiorentina è vicina a chiudere una trattativa in entrata riguardante la difesa e a una che riguarda il centrocampo. Il nome per la difesa è quello del greco dello Spezia Dimitris Nikolaou, per il quale sembra ormai definitivamente sconfitta la concorrenza del Mallorca, mentre a centrocampo si avvicina Nedim Bajrami dall’Empoli. Anche nelle gerarchie dei dirigenti viola, Nikolaou ha vinto la concorrenza di altri calciatori, come Faes e Kumbulla. Lo Spezia potrebbe sostituire Nikolaou, intanto, proprio con un calciatore della Fiorentina, vale a dire Nastasic. Lo riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito.

