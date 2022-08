Da Genova sicuri: “Nikolaou alla Fiorentina dopo l’Udinese, firmerà un triennale. Nastasic ha accettato lo Spezia”

Nonostante le dichiarazioni di ieri del direttore Daniele Pradè: “Non stiamo cercando un difensore”, da Genova sono sicuri: Dimitrios Nikolaou è a un passo dalla Fiorentina. Stando quanto riportato da Il Secolo XIX, si parla già di annuncio che potrebbe arrivare dubito dopo la gara di campionato con l’Udinese in programma mercoledì. Inoltre, si legge che Matija Nastasic si è convinto ad accettare il trasferimento allo Spezia come contropartita valutata 1 milione. Dunque i viola sborseranno 4 milioni pagabili in più anni per Nikolaou, che firmerà un triennale.