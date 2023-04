Nikolaou: “Alla fine potevamo anche vincere contro la Fiorentina, ci accontentiamo del pareggio”

Prestazione di grande corsa e sacrificio per Dimitrios Nikolaou, anche oggi schierato nello Spezia dal primo minuto nell’1-1 contro la Fiorentina a Firenze: “È stata una partita difficile, sapevamo che sarebbe stata così, siamo scesi in campo con tutte le nostre forze, abbiamo fatto il massimo, siamo contenti di avere strappato un punto su un campo importante, anche se nel finale la partita si poteva anche vincere. Abbiamo sofferto con ordine e precisione, siamo contenti del risultato ottenuto quest’oggi e già da domani dobbiamo pensare avanti, perché ci aspettano tante altre partite importanti. Possiamo però dire che quello di oggi è un ottimo punto, al quale però dovremo dare seguito nel prossimo turno. La Lazio è una grande squadra, dovremo essere bravi a fare valere le nostre qualità, nel nostro stadio e davanti al nostro pubblico, che come sempre sarà la nostra arma in più per raggiungere l’obiettivo”, le sue parole ai canali ufficiali del club. Lo riporta TMW

