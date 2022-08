Nazione, Fiorentina-Spezia, idea scambio Nastasic-Nikolaou, entrambi sono difensori 

Nastasic in direzione di Spezia. Sul centrale serbo, nei giorni scorsi, si erano mossi i granata e poi il Lecce, ma tutto era finito in un nulla di fatto. E ieri è entrato in scena lo Spezia con cui i dirigenti viola avevano parlato dell’altro centrale, Nikolaou. E’ evidente che davanti a questa novità (appunto un possibile straferimento in Liguria di Nastasic) anche il discorso per Nikolaou può riprendere quota e permettere alle due squadre uno scambio alla pari di giocatori che vanno a ricoprire lo stesso ruolo. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, SCONTRI IN OLANDA TRA I TIFOSI DELLA FIORENTINA E QUELLI DEL TWENTE, IL VIDEO DELLA VIOLENZA TRA I DUE GRUPPI