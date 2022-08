Nazione, Fiorentina su Nikolaou per rinforzare la difesa ma lo Spezia chiede circa 8 milioni 

Ai nomi per la difesa si aggiunge quello di Dimitrios Nikolaou, anche lui classe ‘98. Il difensore greco dello Spezia sarebbe stato sondato dalla Fiorentina nelle scorse settimane. Scuderia Ramadani, già una discreta esperienza (con l’Olympiakos ha giocato anche in Champions League). Piede mancino per completare il reparto. Insomma, caratteristiche che lo rendono appetibile per i viola, anche se la richiesta dello Spezia è di circa 8 milioni di euro. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, ALVINI PENSA ANCORA ALLA FIORENTINA: “RABBIA PER NON AVER FATTO I PUNTI A FIRENZE, RACCOLTO MENO”