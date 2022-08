Nazione, Nikolaou in stand-by, lo Spezia oltre a Nastasic chiede un conguaglio. Samp alla finestra 

Sul tavolo anche il tema difensivo. Come noto, gli uomini di mercato viola hanno messo, con il via libera del tecnico, gli occhi sul greco Nikolaou. Il difensore potrebbe trasferirsi in Toscana, con Nastasic pronto a fare il percorso inverso. La società bianconera, però, vorrebbe un conguaglio a proprio favore e su questo aspetto la Fiorentina nicchia. Se ne riparlerà anche oggi, con la Sampdoria spettatrice interessata. Lo scrive La Nazione.

