Nardella risponde a Spalletti: “Offese da condannare, ma non generalizziamo. Tifo viola caldo e passionale”

Anche Dario Nardella è voluto tornare sugli episodi accaduti al Franchi durante Fiorentina-Napoli. Il sindaco di Firenze ha voluto mandare un messaggio a Luciano Spalletti invitandolo non generalizzare sul tifo viola: “Questi episodi vanno condannati senza esitazione. Allo stesso tempo invito tutti a non generalizzare; il popolo viola si è sempre distinto per passione e calore. Ci tengo a sottolineare, come ha già detto l’amico e collega sindaco Manfredi, che episodi di questo tipo non intaccano l’amicizia tra le città di Firenze e di Napoli”.