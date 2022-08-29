Allegri sbugiarda Spalletti: "A Firenze è bello giocare perchè i tifosi viola sono ironici e simpatici"

Luciano Spalletti ieri, dopo Fiorentina-Napoli, ha attaccato i tifosi della Fiorentina presenti dietro la panchina del Franchi

2 Marzo 2022, dopo Fiorentina-Juventus di Coppa Italia, vinta dalla squadra bianconera per 0-1, il tecnico Massimiliano Allegri, intervenuto in sala stampa dopo la gara, ha parlato cosi dei tifosi viola e dell'accoglienza ricevuta, queste le sue parole:

"A Firenze è sempre bello venire a giocare perchè c'è un clima da partita vera, e questo è bello, soprattutto per la Juventus, i tifosi sono stati corretti e meravigliosi e sono stati simpatici e ironici, da toscani"

Parole di totale discostamento rispetto a Luciano Spalletti, che nel post gara di ieri, ha parlato di un clima a Firenze sempre ostile, irrispettoso e maleducato nei confronti degli avversari

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