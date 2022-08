Spalletti: “Tre deficienti mi hanno detto per tutta la partita ‘la maiala di tomà’. A Napoli non succede”

Luciano Spalletti ha parlato in sala stampa alla fine della partita, queste le parole dell’allenatore del Napoli:

“Portiamo via 1 punto da Firenze, difficile e meritato, ci sono state occasioni per tutti da una parte e dall’altra, la nostra difesa ha sbrogliato delle situazioni complicate. Gollini è stato bravo in un paio di interventi e anche Lozano, era troppo facile da mettere fuori. Gli insulti, mi hanno detto per 90 minuti “La maiala di toma” in continuazione, ma sono stati 3 deficienti, a Napoli nessuno dice niente alla panchina avversaria, la maleducazione e l’ignoranza che trovo qui è inaccettabile, con i bambini vicino.

Dovevamo fare meglio, mi aspettavo di più da quelli che sono entrati dopo, la Fiorentina pressava tanto e ci costringeva a giocare da dietro, ci hanno lasciato agli uno contro uno e dovevamo sfruttarli meglio. L’arbitraggio mi è piaciuto molto, nel secondo tempo è andata meglio con pochi fischi, si lascia correre come ci avevano detto, per seguire il calcio inglese con continui duelli, non possiamo fischiare i contatti, non è più una roba che possiamo accettare. I contatti non possono essere fischiati”

