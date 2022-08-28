PAGELLE VIOLA, MILENKOVIC UMILIA OSIMHEN, DODÒ ANNULLA KVARA, AMRABAT DOMINA

Gollini 6,5 La prima parata al minuto 73 su un tiro lento di Raspadori, bravo e preciso con la palla al piede. Grande parata su Raspadori al minuto 81 che salva il risultatoDodò 7 La migliore prestazi...

Gollini 6,5 La prima parata al minuto 73 su un tiro lento di Raspadori, bravo e preciso con la palla al piede. Grande parata su Raspadori al minuto 81 che salva il risultato

Dodò 7 La migliore prestazione da quando è a Firenze, annulla Kvaratskhelia in tutte le circostanze. Quando attacca regala spunti di grande classe

Milenkovic 7 Prestazione maiuscola, un vero e proprio muro, annulla Osimhen e non sbaglia praticamente nulla

Quarta 6,5 Esce perchè ammonito avrebbe rischiato il secondo giallo ma la sua prestazione è molto positiva, sbaglia poco e non concede molto. In netta crescita

Biraghi 5,5 Lascia libero Lozano che per poco non segna, sbaglia alcuni cross semplici, in fase offensiva si vede poco

Amrabat 7 Qualche errore in fase di disimpegno in una gara di grande personalità dove il giocatore marocchino sventa una quantità enorme di azioni e recupera tanti palloni, forse sbaglia scelta al minuto 85 su un bel contropiede nato proprio da una sua palla recuperata. La sua partita è di dominio totale nel mezzo

Bonaventura 6 Ci ha abituato a prestazioni migliori ma certamente non ha fatto una brutta gara, più di quantità che di qualità

Barak 6 Nel primo tempo cerca lo spunto ma sbaglia qualche passaggio di troppo, nel secondo tempo cresce e per poco non segna su una bella ripartenza. Si propone spesso ma non sempre viene servito come vorrebbe

Sottil 5,5 Non trova mai lo spunto vincente e la giocata decisiva, nel primo tempo spreca una grande azione scegliendo di tirare anzichè passare al liberissimo Barak

Ikonè 5 Praticamente non si vede mai, quando ha la palla pasticcia, un netto passo indietro rispetto al Twente dove, errori a parte, era sembrato determinato. Contro il Napoli è tornato sui suoi standard

Jovic 5,5 Non incide, dalla sua l'aspetto di essere stato servito poco, quando ha la palla cerca di creare pericoli con poche fortune

Kouamè 6,5 Ha fatto più lui in 20 minuti che Ikonè in tutta la gara, dà vita ad un grande contropiede che per poco non porta Barak al gol. Vivo e vivace, crea tanti pericoli e mette spesso in grande difficoltà Mario Rui

Maleh 5,5 Entra male sbagliando qualche importante pallone, cerca di rifarsi nel finale con delle buone giocate

DOMANI ESCE LA TERZA MAGLIA DELLA FIORENTINA, SARA' BLU E ORO

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