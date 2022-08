Da Genova: “Stop allo scambio Nikolaou-Nastasic: conguaglio Fiorentina troppo basso. Il serbo vola in Arabia?”

Si interrompe lo scambio tra Dimistrios Nikolaou e Matija Nastasic. Nell’edizione odierna del Secolo XIX si legge che Lo Spezia non ha accettato il difensore della Fiorentina come contropartita al greco, ma avrebbero gradito un conguaglio economico in aggiunta. L’offerta economica messa sul piatto dai viola è risultata troppo basso e così l’operazione si sarebbe arenata. Nikolaou sembra quindi destinato a rimanere in Liguria, mentre il quotidiano riporta di un interessamento di un club dell’Arabia (non specificando quale) per Nastasic.