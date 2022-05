Il Tirreno, Fiorentina alla ricerca di un centrale difensivo: Nikolaou, Le Normand e Vasquez i nomi caldi

Fiorentina alla ricerca di uno o due centrali difensivi da regalare a mister Italiano. Stando a quanto riportato nell’edizione odierna de Il Tirreno, tre i nomi caldi in ottica mercato. Il primo è Le Normand della Real Sociedad, segue Vasquez del Genoa ed infine, non per ordine di preferenza, Nikolaou dello Spezia. Da sottolineare che il greco non è stato allenato da Italiano in quanto è arrivato in Liguria in uno scambio con Marchizza dopo l’addio di Italiano.