Notizie Vasquez Fiorentina

Viviano: "Zaniolo da confermare, è dura trovare in giro delle alternative migliori a lui per la Fiorentina"
26 aprile 2025 18:54
Sky Sport: "A sorpresa l'Empoli può cambiare in porta, tra le alternative c'è anche Terracciano"
31 dicembre 2024 15:07
Vasquez: "Vogliamo dare una grande gioia a tutti i nostri tifosi, batteremo la Fiorentina"
27 settembre 2024 18:43
Sky, sfuma l'arrivo di Vasquez alla Fiorentina, il difensore si trasferisce dal Genoa alla Cremonese
15 giugno 2022 13:03
TMW, Se parte Milenkovic, c'è Vasquez per la Fiorentina: pista calda. Parisi per il vice-Biraghi
12 giugno 2022 19:59
Corriere dello Sport, Fiorentina su Vasquez, Burdisso l'arma in più ma il Boca chiede 14 milioni
05 giugno 2022 10:01
Corriere dello Sport, Fiorentina su Vasquez, servono 5 milioni. Resiste l'idea Cistana
05 giugno 2022 09:55
Corriere dello Sport, Cistana e Vasquez i due nomi in pole per la difesa della Fiorentina
04 giugno 2022 11:25
TMW, Fiorentina sul talento Luis Vasquez del Boca. Clausola da 14 milioni: nei prossimi giorni offerta viola
30 maggio 2022 21:03
Vasquez saluta il Genoa: "Voglio continuare a giocare in Serie A". La Fiorentina nel suo futuro?
27 maggio 2022 20:22
Il Tirreno, Fiorentina alla ricerca di un centrale difensivo: Nikolaou, Le Normand e Vasquez i nomi caldi
27 maggio 2022 16:30
Nazione, Fiorentina su Vasquez, punta al prestito con diritto di riscatto, servono 4-5 milioni
25 maggio 2022 09:45
Agente Vasquez rivela: "Lo seguono squadre importanti come la Fiorentina. Ci faremo trovare pronti"
04 maggio 2022 12:33
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