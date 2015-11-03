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Notizie Vasquez Fiorentina

Viviano: "Zaniolo da confermare, è dura trovare in giro delle alternative migliori a lui per la Fiorentina"

26 aprile 2025 18:54

Sky Sport: "A sorpresa l'Empoli può cambiare in porta, tra le alternative c'è anche Terracciano"

31 dicembre 2024 15:07

Vasquez: "Vogliamo dare una grande gioia a tutti i nostri tifosi, batteremo la Fiorentina"

27 settembre 2024 18:43

Sky, sfuma l'arrivo di Vasquez alla Fiorentina, il difensore si trasferisce dal Genoa alla Cremonese

15 giugno 2022 13:03

TMW, Se parte Milenkovic, c'è Vasquez per la Fiorentina: pista calda. Parisi per il vice-Biraghi

12 giugno 2022 19:59

Corriere dello Sport, Fiorentina su Vasquez, Burdisso l'arma in più ma il Boca chiede 14 milioni

05 giugno 2022 10:01

Corriere dello Sport, Fiorentina su Vasquez, servono 5 milioni. Resiste l'idea Cistana

05 giugno 2022 09:55

Corriere dello Sport, Cistana e Vasquez i due nomi in pole per la difesa della Fiorentina

04 giugno 2022 11:25

TMW, Fiorentina sul talento Luis Vasquez del Boca. Clausola da 14 milioni: nei prossimi giorni offerta viola

30 maggio 2022 21:03

Vasquez saluta il Genoa: "Voglio continuare a giocare in Serie A". La Fiorentina nel suo futuro?

27 maggio 2022 20:22

Il Tirreno, Fiorentina alla ricerca di un centrale difensivo: Nikolaou, Le Normand e Vasquez i nomi caldi

27 maggio 2022 16:30

Nazione, Fiorentina su Vasquez, punta al prestito con diritto di riscatto, servono 4-5 milioni

25 maggio 2022 09:45

Agente Vasquez rivela: "Lo seguono squadre importanti come la Fiorentina. Ci faremo trovare pronti"

04 maggio 2022 12:33

Dal Messico: Fiorentina in pole per Vasquez. Il Genoa chiede 10 milioni per il difensore

15 aprile 2022 22:05

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