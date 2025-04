Viviano: “Zaniolo da confermare, è dura trovare in giro delle alternative migliori a lui per la Fiorentina”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex portiere viola Emiliano Viviano per parlare di vari temi tra cui quello legato a Nicolò Fagioli arrivato a gennaio dalla Juventus: “Io sono innamorato di Fagioli e nemmeno lui conosce davvero il suo potenziale perché è fortissimo. Fagioli ha una facilità di vedere calcio impressionante e come lui non ne ho visti tanti in giro. Per me deve rendersi conto ancora di che futuro potrebbe avere con quelle qualità, è un centrocampista assoluto e in più si è tolto anche la maglia a strisce.”

Su Vasquez: “L’anno scorso era con me ad Ascoli e lo conosco bene, ha grande margine di crescita ma già si vede che possiede doti fisiche notevoli, ci si può lavorare tanto sopra poi chiaramente viene da una scuola diversa e commette errori che appartengono a questa natura tipo nella postura. Mi hanno chiamato squadre per chiedermi di lui perché è un ottimo prospetto ed è un ragazzo serio ed educato.”

Su Zaniolo: “Lui ha avuto un’involuzione perché, di recente, ha iniziato a non trovare posto mai e ha perso delle certezze. Mi auguro rimanga qui e che riparta facendo la preparazione alla Fiorentina per potersi esprimere al meglio. Ha doti fisiche pazzesche ed io credo molto in lui. Zaniolo è uno che spacca le partite entrando e la Fiorentina non ha giocatori del genere, ma ha bisogno di sentire la fiducia di tutto l’ambiente anche perché in giro è dura trovare alternative migliori.”