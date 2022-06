Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, il futuro dei difensori della Fiorentina è in bilico. I nomi in pole dei sostituti per il futuro sono quelli di Johan Vasquez del Genoa e di Andrea Cistana del Brescia.

