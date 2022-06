Nazione, Maxime Lopez alla Roma? La Fiorentina potrebbe inserirsi, è l’alternativa a Sensi

La Fiorentina, come detto, è interessata, ma lo è anche il Sassuolo che potrebbe mettere sul mercato Maxime Lopez, piccolo ma robusto uomo pensante del centrocampo. Mourinho è stato il primo a chiedere informazioni, visto che il futuro di Jordan Veretout è lontano dalla Capitale. Ma al momento resta solo un argomento tra intermediari. Eppure la Roma non sarebbe la sola pretendente.

Se Sensi, infatti, decidesse di giocarsi tutte le carte a disposizione per restare a Milano, la Fiorentina potrebbe provare a inserirsi. Discorsi tra intermediari, come si diceva prima, ma il profilo piace anche per la sua giovane età, anche se il prezzo potrebbe essere a due cifre. La certezza è che i dirigenti viola hanno la necessità di cautelarsi e sostituire Torreira nella maniera migliore possibile. In termini di funzionalità tattica: ruolo chiave nello scacchiere che ha in mente Italiano.Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, LA LIGA SPAGNOLA NON CI STA E DENUNCIA LA JUVENTUS: “L’UEFA LA PUNISCA PER LE PLUSVALENZE FITTIZIE”