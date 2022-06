Corriere dello Sport, Fiorentina su Vasquez, Burdisso l’arma in più ma il Boca chiede 14 milioni

Questa volta è il ventunenne Luis Vazquez, a prendersi le attenzioni. Cresciuto nel settore giovanile del Patronato, dove si è fatto notare per una quantità di reti da record, è passato nel 2020 al Boca Juniors. Chi lo ha voluto prendere? Nicolas Burdisso, attuale dirigente della Fiorentina. Ecco perché anche questa volta la trattativa, che riguarda questa giovane promessa del calcio argentino, potrebbe andare fino in fondo. Anche se dall’Argentina sono convinti che non ci sarà alcuna trattativa, ma che al Boca vorranno semplicemente il pagamento della clausola rescissoria da 15 milioni di dollari, ovvero quasi 14 milioni di euro, di cui il 70% spetterà allo stesso Boca ed il 30% al Patronato, club – come detto – in cui ha esordito. Lo scrive il Corriere dello Sport.

