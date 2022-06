Sassuolo per Maxime Lopez chiede 15 milioni, la Fiorentina potrebbe proporre pagamento dilazionato

Italiano e la Fiorentina, intesa come stato maggiore (Barone e Pradé, con Burdisso) si sono dati appuntamento per mercoledì 8 giugno. Eppure nonostante questa fase – sulla carta – di stallo gli uomini di mercato si stanno muovendo.

Il nodo regista continua a essere monitorato con attenzione (l’eventuale sostituzione di Torreira non può essere sbagliata), con idee e contatti che si sono infittiti. E allacciati anche in tempi non sospetti. Contatti, anche un po’ sbiaditi, ma che sono sempre di attualità.

Maxime Lopez potrebbe essere la pista giusta per mettere in mezzo al campo geometrie e anche un pizzico di cattiveria agonistica che non guasta. Il prezzo potrebbe non discostarsi dai 15 milioni, anche se il Sassuolo resta comunque un osso duro sotto questo profilo. Ma la Fiorentina potrebbe comunque proporre un pagamento dilazionato, oppure un prestito con diritto di riscatto. Lo riporta La Nazione.

