Agente Vasquez rivela: “Lo seguono squadre importanti come la Fiorentina. Ci faremo trovare pronti”

Johan Vasquez è da tempo accostato alla Fiorentina. Il procuratore del difensore del Genoa, Armando Vallejo, ha commentato ai microfoni di SerieAnews.com la situazione in chiave mercato del suo assistito. Ecco le sue parole: “Ci sono squadre importanti come Fiorentina, Lazio ed Atalanta, ci manterremo attenti. Il mercato è lungo. Faremo il bene di tutte le parti coinvolte, come accaduto anche al momento della cessione da parte dei Pumas. La mente di Vásquez in questo momento è concentrata sulle tre partite che restano al Genoa, sono la priorità”.

