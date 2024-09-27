Vasquez: "Vogliamo dare una grande gioia a tutti i nostri tifosi, batteremo la Fiorentina"

Il portiere empolese ha parlato della sfida di domenica al Castellani che sarà molto importante per la classifica di entrambe le squadre

In vista della sfida di domenica tra Fiorentina ed Empoli ha parlato il portiere Vasquez che ha espresso il suo parere al canale ufficiale della Lega Serie A: "L'Empoli è una squadra che fa crescere i giovani, per me è un grande trampolino per lavorare e farmi vedere da altri club. Mi piace lavorare con D'Aversa perchè è diretto e ti sa motivare nel giusto modo perchè dobbiamo raggiungere la salvezza che sarà sempre il nostro obiettivo. Domenica avremo una partita a cui i nostri tifosi tengono immensamente, speriamo di battere la Fiorentina e dare loro una grande gioia."

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