Sky, sfuma l’arrivo di Vasquez alla Fiorentina, il difensore si trasferisce dal Genoa alla Cremonese

La Cremonese ha concretizzato il sorpasso sia sulla Salernitana che sul Verona per il difensore messicano Johan Vasquez,d ifensore arrivato al Genoa dal Pumas all’inizio della stagione scorsa e riscattato a gennaio e che piaceva anche alla Fiorentina. Affare praticamente concluso, il primo colpo di mercato della Cremonese appena tornata in Serie A sarà il 23enne. In stagione, con la maglia rossoblù, ha collezionato in tutto 30 presenze, segnando anche un gol al debutto. Lo riporta Gianluca di Marzio

