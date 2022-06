Cassano smaschera Corsi: “Ha mandato via Andreazzoli senza dirgli niente, pensa solo ai soldi”

Antonio Cassano, nel corso della Bobo Tv in diretta su Twitch, ha parlato anche di Corsi e dell’Empoli, dopo la decisione di mandare via Andreazzoli, queste le parole di Cassano:

“L’Empoli aveva un signore allenatore, prima signore e poi grande allenatore, però poi in Italia cosa succede, che Corsi durante la stagione ha chiesto prima scusa ad Andreazzoli perchè lo aveva mandato via, poi cosa fa, senza che Andreazzoli sapessi niente lo ha mandato via, auguriamoci che vada bene, altrimenti sarà un bagno di sangue. All’andata l’Empoli era già salvo, Andreazzoli ha lanciato giovani come Asllani e Zurkowski, gente che poi venderà, poi dal prossimo anno faranno sali e scendi, in Italia pensano solo ai soldi, non a far crescere i giovani, stiamo andando alla deriva” conclude Cassano.

