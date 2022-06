Cassano ridimensiona Berardi: “Dicono che è bravissimo ma è come Di Natale, forte solo al Sassuolo”

Antonio Cassano, nel corso della Bobo Tv in diretta su Twitch, ha parlato anche di Domenico Berardi, da sempre obiettivo sensibile della Fiorentina, questa l’opinione di Cassano:

“Berardi a detta di tutti è fortissimo, è vero che ha fatto più di 100 gol al Sassuolo. Io mi ricordo molto bene di Di Natale, Totò era un giocatore fantastico, ma solo a Udine, ha fatto più di 200 gol ma solo all’Udinese, appena iniziava ad andare in Nazionale, nelle coppe, andava a fare un passo più lungo della gamba faceva fatica, Berardi è la stessa cosa. Lui non è andato in una grande squadra? Eh ma questo non è un problema mio…”

PEDULLA’ PARLA DI DJURIC