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Notizie Di Natale Fiorentina

Sentite Di Natale: “Se fossi andato vai da Udine sarei andato alla Fiorentina di Montella, alla Juve dissi no”

07 agosto 2025 17:41

Di Natale: “Fiorentina in Champions? Il segreto è Palladino, non guarda in faccia nessuno. Gud? Mi somiglia”

23 dicembre 2024 08:40

Di Natale non ha dubbi: “Fazzini sarebbe perfetto per coprire la posizione di Bove nella Fiorentina”

23 dicembre 2024 08:39

Di Natale: "La Fiorentina merita la Conference. Nzola? Giocare a Spezia o a Firenze cambia tutto"

20 maggio 2024 18:54

Cassano ridimensiona Berardi: "Dicono che è bravissimo ma è come Di Natale, forte solo al Sassuolo"

15 giugno 2022 12:26

Di Natale: "Non mi aspettavo queste difficoltà dei viola, Prandelli bravo e conosce ambiente, risorgeranno"

03 dicembre 2020 17:35

Di Natale: "C'era una trattativa con la Fiorentina ma sparì. Poi accettai subito l'Udinese, ho fatto la scelta giusta"

28 aprile 2020 15:19

Lucchesi: "Bello l'asse Viola-Empoli sul mercato. Vi racconto quella volta che stavo portando Di Natale alla Fiorentina.."

29 gennaio 2019 21:45

Di Natale parla di Fiorentina - Udinese: "Spero che i bianconeri vincano a Firenze. Non succede da tanto tempo..."

13 ottobre 2017 13:01

Di Natale finalmente ammette: "Non potevo giocare contro il Napoli. Il motivo..."

23 marzo 2017 01:22

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