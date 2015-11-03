Notizie Di Natale Fiorentina

Sentite Di Natale: “Se fossi andato vai da Udine sarei andato alla Fiorentina di Montella, alla Juve dissi no”
07 agosto 2025 17:41
Di Natale: “Fiorentina in Champions? Il segreto è Palladino, non guarda in faccia nessuno. Gud? Mi somiglia”
23 dicembre 2024 08:40
Di Natale non ha dubbi: “Fazzini sarebbe perfetto per coprire la posizione di Bove nella Fiorentina”
23 dicembre 2024 08:39
Di Natale: "La Fiorentina merita la Conference. Nzola? Giocare a Spezia o a Firenze cambia tutto"
20 maggio 2024 18:54
Cassano ridimensiona Berardi: "Dicono che è bravissimo ma è come Di Natale, forte solo al Sassuolo"
15 giugno 2022 12:26
Di Natale: "Non mi aspettavo queste difficoltà dei viola, Prandelli bravo e conosce ambiente, risorgeranno"
03 dicembre 2020 17:35
Di Natale: "C'era una trattativa con la Fiorentina ma sparì. Poi accettai subito l'Udinese, ho fatto la scelta giusta"
28 aprile 2020 15:19
Lucchesi: "Bello l'asse Viola-Empoli sul mercato. Vi racconto quella volta che stavo portando Di Natale alla Fiorentina.."
29 gennaio 2019 21:45
Di Natale parla di Fiorentina - Udinese: "Spero che i bianconeri vincano a Firenze. Non succede da tanto tempo..."
13 ottobre 2017 13:01
Di Natale finalmente ammette: "Non potevo giocare contro il Napoli. Il motivo..."
23 marzo 2017 01:22
Archivio