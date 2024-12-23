Di Natale non ha dubbi: “Fazzini sarebbe perfetto per coprire la posizione di Bove nella Fiorentina”

Fiorentina senza Bove? Quando l'ho visto accasciarsi a terra ho pensato al mio amico Morosini e ho spento la tv

Totò Di Natale, ex calciatore dell’Udinese, ai microfoni del Corriere Fiorentino non ha parlato solo di Udinese ma anche di quanto successo ad Edoardo Bove: “Fiorentina senza Bove? Quando l'ho visto accasciarsi a terra ho pensato al mio amico Morosini e ho spento la tv.

Sono felicissimo che stia bene, il resto viene dopo. Come si migliora la prevenzione? Domanda difficilissima. Da professionista sono stato sempre super monitorato, come lo era Morosini.

In Italia siamo al top per certe cose, posso solo aggiungere che con la famiglia Morosini sono rimasto in contatto: Piermario era un ragazzo speciale, quella partita, Pescara-Livorno, la stavo guardando perché con l'Udinese avevo giocato il sabato. Fazzini alla Fiorentina? Io dico sì. In campo è intelligente e sa trovarsi il suo posto, ha tecnica e visione: a Firenze saprebbe coprire la posizione di Bove”.

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