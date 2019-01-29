Lucchesi: "Bello l'asse Viola-Empoli sul mercato. Vi racconto quella volta che stavo portando Di Natale alla Fiorentina.."

L'ex dirigente di Fiorentina ed Empoli, Fabrizio Lucchesi ha parlato attraverso l'emittente Radio Bruno Toscana. In merito all'asse di mercato che si è creata tra i due club ha detto:" Sono molto cont...

L'ex dirigente di Fiorentina ed Empoli, Fabrizio Lucchesi ha parlato attraverso l'emittente Radio Bruno Toscana. In merito all'asse di mercato che si è creata tra i due club ha detto:" Sono molto contento di questo rapporto che si sta verificando tra Fiorentina ed Empoli. Ai miei tempi era molto più difficile, non c'era questo tipo di rapporto. Quando ero a Firenze provai a prendere Di Natale, ricordo il presidente Corsi lo voleva dare ai viola. A causa del poco feeling tra le due società però..poi l'attaccante andò all'Udinese. Muriel? Il miglior colpo di gennaio. Firenze aveva bisogno di un giocatore come Muriel e lo stesso colombiano aveva bisogno di una piazza come Firenze".