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Di Natale: “Fiorentina in Champions? Il segreto è Palladino, non guarda in faccia nessuno. Gud? Mi somiglia”

Palladino? Ha idee e non guarda in faccia nessuno

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 dicembre 2024 08:40
Di Natale: “Fiorentina in Champions? Il segreto è Palladino, non guarda in faccia nessuno. Gud? Mi somiglia” -
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Antonio Di Natale, ex calciatore della Fiorentina, ha così parlato nelle pagine del Corriere Fiorentino della Fiorentina: “Che partita sarà? Secondo me sarà bellissima. La Fiorentina è più forte, ma l'Udinese ha recuperato Sanchez. Lo conosco bene, dopo gli infortuni avrà voglia di lasciare il segno. 

Fiorentina in Champions, una sorpresa? È una sorpresa fino a un certo punto. Ha grandi giocatori, ma il segreto è Palladino: ha idee e non guarda in faccia nessuno. Con lui la Fiorentina può aprire un ciclo. Gudmundsson le somiglia? Beh, qualcosa c'è. Ha un talento enorme, fantasia e capacità di incidere. Con Kean forma una gran coppia”. 

https://www.labaroviola.com/moretto-quarta-dovrebbe-lasciare-la-fiorentina-potrebbe-essere-unidea-della-juve/281913/

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