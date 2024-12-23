Di Natale: “Fiorentina in Champions? Il segreto è Palladino, non guarda in faccia nessuno. Gud? Mi somiglia”

Palladino? Ha idee e non guarda in faccia nessuno

Antonio Di Natale, ex calciatore della Fiorentina, ha così parlato nelle pagine del Corriere Fiorentino della Fiorentina: “Che partita sarà? Secondo me sarà bellissima. La Fiorentina è più forte, ma l'Udinese ha recuperato Sanchez. Lo conosco bene, dopo gli infortuni avrà voglia di lasciare il segno.

Fiorentina in Champions, una sorpresa? È una sorpresa fino a un certo punto. Ha grandi giocatori, ma il segreto è Palladino: ha idee e non guarda in faccia nessuno. Con lui la Fiorentina può aprire un ciclo. Gudmundsson le somiglia? Beh, qualcosa c'è. Ha un talento enorme, fantasia e capacità di incidere. Con Kean forma una gran coppia”.

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